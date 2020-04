“E’ il momento di far scattare la fase 2, con le dovute cautele. Fermare il Paese è stato necessario, oggi occorre gradualità ma serve riaprire: le nostre aziende vivono a servizio del funzionamento e della vivibilità e salubrità di uffici, mezzi di trasporto, spazi commerciali, hub aeroportuali… Se tutto è fermo, intorno a noi, anche il nostro comparto collasserà. Gli interventi di sanificazione costanti nelle aziende? Noi siamo pronti: abbiamo tutto il know how necessario per garantire la sanificazione alle imprese ed agli enti che lo richiederanno”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Lorenzo Mattioli, presidente di Anip Confindustria, associazione nazionale imprese di pulizie e servizi integrati, sulla riapertura delle attività produttive.

Fonte