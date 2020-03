Coronavirus, Mattarella nomina commendatore il capitano Gennaro Arma della Diamond Princess

ROMA – In considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della Diamond Princess Gennaro Arma. Lo comunica il Quirinale in una nota.

Gennaro Arma

Arma era il capitano della Diamond Princess, la nave da crociera che è rimasta ormeggiata per quasi un mese nel porto di Yokohama, in Giappone, dopo l’esplosione a bordo di un’epidemia di coronavirus. La foto del comandante che, in divisa con trolley e mascherina, lascia per ultimo, da solo, la Diamond Princess ha fatto il giro del mondo suscitando un’ondata di rispetto e simpatia: “Un eroe”, il “simbolo di un’Italia che non molla mai”, il “brave captain” che riscatta gli errori di Francesco Schettino.

rep





Il capitano Arma, che si è tenuto al riparo dei riflettori nel momento di massima esposizione mediatica, ha fatto quello che dovrebbe essere ovvio per il comandante di una nave ma che non è per nulla scontato: è rimasto al suo posto fino alla fine gestendo una situazione drammatica, la più difficile e inaspettata della sua carriera, conservando il sangue freddo mentre l’emergenza montava e i 3.700 passeggeri di 56 nazioni, pur confinati nelle rispettive cabine, venivano contagiati a centinaia. Giorni durante i quali lo stillicidio degli infettati, degli evacuati, dei morti, avrebbe messo a dura prova i nervi di chiunque. Lui, invece, ha perfino trovato la forza, il giorno di San Valentino, di far distribuire cioccolatini a forma di cuore.

“Il capitano eroe”, lo ha definito su Twitter la Princess Cruises, società armatrice della nave, ringraziando lui e “l’eccezionale equipaggio” del gigante da crociera confinato per settimane che sono sembrate infinite nella baia di Yokohama, in Giappone. “Ovviamente il giudizio della compagnia fa molto piacere, ma non dite che è un eroe”, si è schermita la moglie Mariana. E, fedele alla sobrietà che ha tenuto durante tutta la vicenda della crociera dell’orrore, ha aggiunto: “Gennaro è un uomo di mare ed ha eseguito quello che i capitani devono fare: essere a capo, guidare e prendere decisioni”. Ora “è tranquillo per aver concluso questa esperienza nel miglior modo possibile”, ha detto ancora Mariana, che ha confessato che il compito più difficile per lei è stato quello “di affrontare in questi lunghi giorni i media. Essere catapultata all’attenzione dei media e dover reggere all’impatto, non ero preparata”.

“The brave captain”, come era stato soprannominato da uno dei passeggeri in un video girato a bordo, ha 45 anni, è nato a Meta di Sorrento e nella penisola sorrentina ha imparato ad amare il mare, diplomandosi all’istituto Nautico di Piano di Sorrento. Ora vive a San’Agnello, a due passi da Sorrento. Durante la quarantena ha avuto attenzioni quotidiane per i suoi passeggeri e l’equipaggio, sempre attento a evitare ogni allarmismo: dall’altoparlante diramava le ultime notizie con una sorta di bollettino e notizie sulla vita di bordo.

“Non sapevo nulla, grazie di cuore al presidente Mattarella”, è la prima reazione della signora Arma, alla notizia del conferimento dell’onorificenza di commendatore al marito. “Apprendo ora questa notizia – dice Mariana, raggiunta telefonicamente dall’ANSA – più tardi sentirò via Skype Gennaro, come ogni sera, e ne gioiremo insieme”. Il comandante si trova in quarantena in Giappone.





Fonte