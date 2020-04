Le 50 maglie da leggenda della storia del calcio secondo France Football

– Nei giorni scorsi si era già esposto in prima persona sulla questione del taglio degli stipendi per far fronte alla crisi economica che deriva dall’emergenza coronavirus, proponendosi anche come intermediario nei confronti dei club, e ora Diego Armando Maradona specifica di aver dato l’assenso alla riduzione del proprio ingaggio, lanciando un messaggio solidale. “Tagliate il mio stipendio, ma non tagliate indistintamente quello di tutti i dipendenti. Molte persone ne hanno bisogno per vivere”, le parole al quotidiano ‘Olè’ del tecnico del Gimnasia, squadra che milita nel campionato argentino.