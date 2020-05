La pandemia ha avuto un impatto sui nostri acquisti durante la quarantena e avrà effetti su durata e destinazione dei nostri viaggi. Sempre nel rispetto delle indicazioni, che impongono turismo di prossimità, distanziamento e mascherine, quest’estate, se ne avrà la possibilità, il 31% degli italiani farà almeno una o due settimane di vacanze. E anche se non si potrà permettere lunghe permanenze, il 30% degli italiani si accontenterà di fine settimana fuori porta o brevi soggiorni, da trascorrere, necessariamente, in Italia. Infatti, chi è abituato a visitare Paesi lontani, quest’anno dovrà preferire le vicine regioni italiane. A dirlo YouGov che ha realizzato un sondaggio per ManoMano.it, l’e-commerce che ha registrato in queste ultime settimane un autentico boom nelle vendite di prodotti destinati al tempo libero e all’aria aperta. Un modo sicuramente efficace per sostenere il settore del turismo, una filiera che rappresenta circa il 13% del pil italiano (dati Wttc) e che negli ultimi mesi ha subito perdite per miliardi di euro, e rilanciare l’economia del nostro Paese.

