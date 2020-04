“Non è un appello perché noi abbiamo smania di riaprire le arene, i teatri e le piazze e metterci in mostra. Non è così. Siamo stati quelli che abbiamo chiuso per primi e saremo quelli che riapriranno per ultimi, forse tra un anno. Nel frattempo, tutti i lavoratori che stanno dietro le quinte, i tecnici, quelli che montano i palchi, le orchestre, come mangiano? Ecco perché diamo battaglia. Non molleremo finché non avremo delle risposte“. Lo ha detto Fiorella Mannoia questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram in collegamento con la collega Tosca, parlando dell’appello che i lavoratori dello spettacolo hanno rivolto nei giorni scorsi al governo.

