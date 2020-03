ROMA – “Mi fa molto effetto vedere quello che sta accadendo, con tante persone che vengono a mancare ai propri cari. E’ terribile”. Anziché preparare gli Europei, Roberto Mancini si vede costretto a fare i conti con uno scenario completamente diverso, dove il calcio è relegato in secondo piano. “E’ un dispiacere non poter scendere in campo – commenta il ct azzurro, intervenuto a ‘Un giorno da Pecora’ su ‘RadioUno1’ – ma l’importante è risolvere questa situazione. Una volta risolta potremo giocare anche a giugno. Ipotizzare quando però è difficile, i calciatori avranno bisogno di allenarsi prima di ricominciare. Ci sono squadre che sono ferme da molto tempo e alla ripresa le partite saranno veramente ravvicinate. Il taglio degli stipendi per fronteggiare la crisi? Non lo so, bisogna vedere. A meno che non si possa ricominciare nei prossimi 6 mesi, i giocatori anziché smettere a maggio lo faranno a luglio recuperando dopo”.



Il ct della Nazionale racconta poi la sua ‘quarantena’ romana: “Restare chiuso in casa è difficile, mi manca essere libero come credo manchi a tutti. Faccio un po’ di sport un paio d’ore in terrazza, ma da dopo pranzo alla sera è lunghissima. Era un momento in cui ci stavamo preparando per gli Europei, studiavamo gli avversari. Ora continuo a tenermi aggiornato, ma leggo anche un po’, faccio un’ora di corsa sul tapis roulant o vado in cyclette. Giocare a calcio in casa? Perché no, con il supertele sarebbe meglio – ride Mancini -. Le porte si possono fare con qualsiasi cosa. Tanti di noi hanno giocato da porta a porta nel corridoio”.





