di Lucia Scopelliti

Non sono trascorse neanche 3 settimane da quando l’Italia si è trovata a fronteggiare lo ‘tsunami Covid-19’. “Non è tanto tempo, anche se sembra infinito”. Ma i medici degli ospedali in prima linea stanno imparando a conoscere le modalità di attacco messe in atto dal nuovo coronavirus. “Abbiamo capito che la malattia ha due fasi: una iniziale che si presenta con una polmonite interstiziale con medio-basso fabbisogno di ossigeno e una fase secondaria rapidamente progressiva, in cui interviene una sindrome infiammatoria che fa peggiorare completamente la situazione”. A fare il punto è Raffaele Bruno, direttore dell’unità operativa complessa Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia, che all’AdnKronos Salute spiega quanto sia “importante aver capito questo primo dato”.

