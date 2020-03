Sopraffatto dal numero dei contagiati e dall’emergenza sanitaria, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto ufficialmente al governo la chiusura di tutte le attività, tranne alimentari, farmacie, energia e smaltimento rifiuti. Manca all’elenco un presidio oggi più che mai fondamentale, quello dell’informazione. A nome di Repubblica, e voglio pensare di tutta la stampa nazionale, chiedo che nella lista dei servizi essenziali da mantenere aperti (e da sostenere con ogni forma di agevolazione e di sostegno) vadano da subito inserite le edicole. Se non rientrassero nell’elenco, sarebbe un danno irreparabile, oltre che per i giornali, anche e soprattutto per i cittadini.

Carlo Verdelli,

direttore di Repubblica