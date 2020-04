“Noi quello che pensiamo lo abbiamo detto al presidente Conte nell’ultimo incontro prima di Pasqua e lo ribadisco ancora. Secondo una responsabilità tutta politica e del comitato scientifico, è emersa la necessità di mantenere il lockdown fino al 3 maggio e noi a questo ci atteniamo, non ci sostituiamo al comitato scientifico. Ma al premier avevamo chiesto liquidità in tempi brevi per imprese, famiglie e lavoratori. E questo non sta avvenendo”. Lo dice, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, il presidente dell’Alleanza delle Cooperative e di Legacoop, Mauro Lusetti, sul lockdown e l’emergenza coronavirus.

