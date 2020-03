– C’è chi scappa e chi, pur soffrendo, decide di restare al suo posto. Se Higuain, Khedira e Pjanic, teoricamente costretti a restare in isolamento dopo la positività al coronavirus di Rugani e Matuidi, hanno deciso di lasciare l’Italia per fare ritorno nei loro Paesi, Romelu Lukaku è rimasto a Milano. Il bomber belga ha confessato la sua insofferenza in una videochiamata con l’ex attaccante inglese Ian Wright e trasmessa sul proprio canale YouTube: “Sono quasi andato fuori di testa un giorno. Non posso uscire, né fare shopping. Sono rinchiuso e mi manca la quotidianità: stare con mia mamma, con mio figlio e mio fratello. Non avere contatti è brutto. Mi manca anche allenarmi e giocare di fronte ai tifosi”.Una situazione d’emergenza che, però, fa riflettere l’attaccante nerazzurro e lo spinge ad apprezzare ancora di più ciò che ha: “Sono un ragazzo fortunato, questi momenti mi stanno facendo ripensare a ciò che ho vissuto da bambino. Bisogna stare attenti, potresti toccare qualcuno che ha il virus e poi tornare a casa. Mia mamma ha il diabete, quindi non posso nemmeno toccarla. Io sto con il mio fisioterapista. Mi portano il cibo ogni giorno, sto osservando un regime particolarmente restrittivo. A mezzogiorno arriva puntuale il pranzo, mangio pesce e verdure”. In casa di Lukaku, poi, c’è anche una cyclette per continuare ad allenarsi: “Nella nostra chat di gruppo ho chiesto chi avesse una cyclette. Dopo due ore hanno portato una bicicletta a tutti”.



“Scudetto? Finché la matematica non ci condanna…”

Lukaku si sofferma anche sulla stagione che ancora non si sa quando potrà ripartire: “Lo scudetto? La mia mente è lì fino a quando la matematica non dirà il contrario. Anche con una piccola speranza, devi continuare a crederci. Abbiamo perso contro la Lazio, è vero. Il problema in questa stagione è che non abbiamo approfittato delle sconfitte della Juventus. Sono stato molto vicino ai bianconeri, ma la mia mente è sempre stata all’Inter e al suo allenatore. I nerazzurri erano la mia squadra preferita da ragazzo, per via di Adriano, Ronaldo e Vieri, con il quale ora ho un ottimo rapporto. Conte mi voleva già al Chelsea, non ho mai avuto dubbi e fin da quando sono arrivato mi sono concentrato per ritrovare la forma migliore. L’allenamento qui è molto diverso. Lavoro davvero duramente”.



“Conte è un martello”

Allenamenti pesanti e attenzione al dettaglio, è questa la ricetta di Conte che non accetta cali di tensione: “Il primo tempo della partita giocata nel weekend lo guardiamo il lunedì, il secondo il martedì. Non si può certo dormire, perché Conte ti becca. I tuoi errori li mette in evidenza davanti a tutti. Con me lo ha fatto dopo il match contro lo Slavia Praga – racconta Lukaku -. Per cinque minuti ha parlato di quando un difensore alto come Cesar Azpilicueta ha vinto un duello contro di me e ha festeggiato come dopo un gol, martellandomi davanti a tutti. E’ la prima volta che mi succede in dieci anni di carriera, in quel momento o reagisci e inizi a giocare bene oppure ti butti giù. Io, dopo quelle critiche, ho fatto uno step mentale in più”.



D’Ambrosio: “Vittoria più bella sarà battere il virus”

In questo momento d’emergenza, in casa Inter, c’è anche chi rivolge un pensiero a medici e infermieri. E’ il caso di Danilo D’Ambrosio: “Non mi era mai successo di restare a casa 24 ore su 24, ma stare in famiglia è la cosa più bella e che ti dà più emozioni. La vittoria più grande in questo momento sarebbe quella di vincere la battaglia contro il coronavirus che ha distrutto tante famiglie – ha spiegato il difensore in un video collegamento con ‘Sky’ -. Voglio ringraziare medici e infermieri che stanno lavorando giorno e notte”.



“Conte ci chiede ogni giorno come stiamo”

D’Ambrogio si sofferma anche sui metodi di Conte: “Il mister insieme al suo staff e al team manager ci chiede quotidianamente come stiamo, come trascorriamo le giornate e se rispettiamo il programma di alimentazione e degli allenamenti. Con i suoi consigli e con il lavoro Conte ti facilita nel mettere in campo quello che proviamo in allenamento. Per me giocare sia come terzo centrale di difesa che come quinto esterno non cambia molto. So bene cosa fare, cambia il modo di interpretare il ruolo ma non ho preferenze”.