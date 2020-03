Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, 70 anni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Hospital Central de Asturias a Oviedo dallo scorso 29 febbraio, contagiato dal coronavirus, “non è in fin di vita“. La smentita è arrivata direttamente dalla famiglia dell’autore di “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” e del bestseller internazionale “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. La moglie dello scrittore, la poetessa Carmen Yáñez, 66 anni, anche le risultata positiva al Covid-19, ha smentito alla stampa cilena le voci circolate nelle ultime ore: “Sepúlveda non è in coma“. La moglie ha parlato di “miglioramenti quotidiani”: ha una lenta guarigione, ma progredisce ogni giorno di più.

