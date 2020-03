L’Europeo rinviato per coronavirus al 2021 continuerà a chiamarsi Euro 2020. Anzi no. La Uefa, è il caso di dirlo, è nel pallone. Prima annuncia che non cambierà denominazione alla manifestazione che doveva iniziare il 12 giugno prossimo da Roma con Italia-Turchia, poi si contraddice e chiede scusa. “Nessuna decisione è stata ancora presa sulla denominazione dell’Europeo di calcio che è stato rinviato al 2021. Ci scusiamo per l’errore”. Così, con un tweet ufficiale, l’Uefa fa marcia indietro e chiarisce che, contrariamente a quanto reso noto ore fa, il torneo non manterrà il nome di Euro 2020. “Il tweet precedente – si spiega ancora – è stato trasmesso per errore”.

La prima versione

La Uefa “confida che tutte le sedi restino invariate, in modo che il torneo rimanga fedele al suo progetto originario: un evento di portata europea per festeggiare al meglio i 60 anni del torneo, che continuerà a chiamarsi Uefa Euro 2020”. “E’ troppo presto – ha scritto nel primo annuncio l’Uefa presieduto da Aleksander Ceferin – per dire quando si riprenderà a giocare. Come ha fatto fin dall’inizio della pandemia di Covid-19, la Uefa continuerà a consultarsi con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e le autorità nazionali per coordinare la risposta del calcio europeo a una crisi in continua evoluzione. Anche se le decisioni di martedì evidenziano che la Uefa è pronta a fare scelte difficili, tutti i provvedimenti si baseranno sempre sui consigli degli esperti e metteranno al primo posto la salute di tutti gli interessati”.

Il secondo tweet

Poche ore dopo è arrivata l’inversione a U e le scuse. “Nessuna decisione è stata ancora presa”.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021. The earlier tweet was sent by mistake. — UEFA (@UEFA) March 20, 2020





Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte