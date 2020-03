Con un video l’attore Luca Argentero lancia ‘Together for Italy – Una buona azione per tornare alla quotidianità’, la raccolta fondi che 1 Caffè Onlus lancia a favore della Protezione Civile, l’organo a cui è affidato il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19 sul territorio nazionale. “Abbiamo scelto la Protezione Civile – dice Argentero nel video – dopo il personale medica è la prima linea di resistenza in questa emergenza legata al Covid-19. Svolgono un ruolo di assistenza e aiuto, uomini e donne sono in prima linea in modo capillare, su tutto il territorio nazionale”.

