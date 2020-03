di Antonietta Ferrante

Essere malati al tempo del coronavirus sembra un lusso che quasi non ci si può permettere. La frase “quando c’è la salute c’è tutto” solo ora appare vera come quando si calpestano i corridoio di un qualsiasi reparto di ospedale e si spera di uscirne presto. Lo sanno bene i malati di lungo corso, lo imparano da subito medici e infermieri, lo capiscono a fatica i familiari che assistono a calvari lunghi anni se non una vita. E ora quel virus che fa paura a tutti, ne fa un po’ di più a chi di controlli e cure comunque ne ha bisogno. “E’ dura. Sono abituata a vedere morire persone per colpa del cancro, ma non se lo sono cercato. Mi dispiace vedere morire gente per irresponsabilità altrui. Passerà, ma chi si salverà se lo ricorderà e non sarà un bel ricordo”, racconta a denti stretti all’Adnkronos un’oncologa dello Ieo.

