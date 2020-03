NEL giro di poche ore, ieri, i casi di persone risultate positive in Italia sono saliti a quasi 1.700. In una sola giornata, (domenica 1 marzo) c’è stato quindi un aumento di circa 500 nuove diagnosi. Ma questa crescita era attesa, dato che si tratta di persone contagiate almeno una settimana fa, prima che fossero prese le misure per arrestare la diffusione del virus.

E anche l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ricorda che non bisogna alimentare allarmismi. “Contenere il Covid19 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i paesi. Con misure precoci e aggressive, possono interrompere la trasmissione – ha spiegato direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Stiamo monitorando la situazione ogni momento di ogni giorno e analizzando i dati. L’Oms non esiterà a descrivere questo coronavirus come una pandemia se questo è ciò che i dati suggeriranno. Con misure precoci e aggressive, i Paesi possono fermare la trasmissione di Covid-19 e salvare vite”.

Se non bisogna alimentare l’allarme, i dati possono invece essere uno strumento utile per capire come evolverà l’epidemia di Covid-2019 e come comportarsi. Ecco cosa ne pensano gli esperti.

Innanzitutto non bisogna spaventarsi di questi numeri. “L’incremento era assolutamente atteso”, ha chiarito Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, “le cifre riflettono la presenza di un focolaio importante in alcune zone italiane. I nuovi casi di coronavirus che stiamo rilevando sono persone contagiate anche una settimana o due settimane fa, considerando che il periodo di incubazione può arrivare fino a 12-14 giorni”. E molti contagiati hanno sintomi lievi o non hanno sintomi. “Ma c’è comunque un gran numero di persone, pari circa al 15%, che ha sintomi gravi, un altro motivo per cui la malattia non deve essere sottovalutata”, aggiunge Rezza. “E bisogna adottare norme e comportamenti adeguati, come indicato dalle autorità, nonché mettere tutte le armi in campo per contenere l’epidemia, come già stiamo facendo”.

Enzo Marinari (fisico) e Enrico Bucci (biologo) hanno fatto una piccola analisi del focolaio italiano fin qui: assomiglia a quello coreano e sta raddoppiando ogni 2.8÷3.8 giorni, quindi secondo loro non è il momento di allentare le misure di contenimento. https://t.co/IpfyCpByJT — Andrea Capocci (@andcapocci) March 2, 2020

Attesa per due e settimane Per osservare se e quanto le misure prese sono efficaci dovremo attendere circa due settimane, spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali. “Sicuramente lo sono”, aggiunge Andreoni, “ma per avere un’idea più chiara del loro impatto e di come evolverà la situazione dobbiamo osservare l’andamento dell’epidemia di Covid-2019 in Italia almeno per le prossime due settimane”. Se le misure saranno efficienti fra circa 15 giorni le nuove diagnosi dovrebbero calare, aggiunge l’esperto, e potremmo andare verso una stabilizzazione dell’epidemia, fino all’assenza di nuovi casi e poi al calo dei contagiati con l’aumento dei guariti.

500 casi in un giorno, chi sono

Tra l’altro, fra i 500 nuovi contagiati in un solo giorno possono esserci anche persone positive al nuovo coronavirus ma asintomatiche. “Nonostante i nuovi criteri prevedano di svolgere i test soltanto su persone sintomatiche, in qualche circostanza si opta opportunamente per fare i tamponi anche in chi non ha sintomi ma è stato a stretto contatto con persona malate”, dice Andreoni. “Questo è avvenuto ad esempio nel caso dell’agente del Commissariato di Spinaceto, ricoverato all’ospedale Spallanzani”.

Lazio, solo lo Spallanzani fa il test

Ma ci sono anche problemi di gestione, in certi casi. “Sarebbe necessario aumentare il numero dei centri che possono eseguire il tampone per il nuovo coronavirus”, sottolinea Andreoni. “In tutto il Lazio soltanto lo Spallanzani può svolgere il test e questo crea un enorme problema di gestione dei possibili casi sospetti”. Questo perché si deve inviare il campione allo Spallanzani e attendere la risposta e spesso si aspetta più di 12 ore. Ma non è ovunque così. “In Lombardia, ad esempio, diverse strutture sono autorizzate a fare il test e solo a Milano ce ne sono tre”, aggiunge Andreoni, “e l’auspicio è che anche nel Lazio si adotti la risoluzione di ampliare il numero di centri che possono effettuarlo”.



Coronavirus, 8 casi su 10 non gravi

Ma l’aumento dei casi non deve farci prendere dal panico. Intanto si tratta di persone che hanno contratto il virus da tempo. In secondo luogo, è bene precisare che la maggior parte dei contagiati – circa l’80% – guarisce senza bisogno di cure speciali, come spiega l’Istituto Superiore di Sanità.







