Obbligo di mascherina e di guanti – che ognuno dovrà procurarsi autonomamente – su tutti i mezzi pubblici di trasporto, dai treni agli autobus. Orario invernale fino a fine agosto 2020, ma con la richiesta di incentivare lo smart working. Capienza massima dei mezzi del 50 per cento dei posti a sedere e del 15 per cento di quelli in piedi. Sono le principali disposizioni dell’ordinanza con cui ieri sera il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dà avvio alla Fase 2 del coronavirus per la gestione dell’emergenza epidemiologica nel settore del trasporto passeggeri. Ecco tutte le novità.

Coronavirus e Primo Maggio, Sala: “Non basterà un clic per tornare ad avere il lavoro” in riproduzione….



Fase 2 coronavirus, l’ordinanza della Lombardia

La premessa che fa Fontana è che “la comunità scientifica continua ad indicare come elemento essenziale per limitare il contagio, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale” e quindi “considerata la necessità di attuare ogni misura per ridurre i picchi di utilizzo del trasporto pubblico, è indispensabile l’attuazione di misure sinergiche che coinvolgano le istituzioni, gli enti regolatori dei servizi di trasporto, i gestori dei servizi di mobilità e il settore dell’istruzione, economico e produttivo, sollecitando e promuovendo iniziative a tal fine orientate”. Serve, quindi, un piano che favorisca la riduzione della “domanda di trasporto, ricorrendo al lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza, alla turnazione lavorativa, alla riprogrammazione degli orari scolastici”. Serve, ancora, “favorire il distanziamento a bordo dei mezzi, ridurre i fenomeni di accumulo nei punti diaccesso e minimizzare le possibilità di assembramento nei nodi di interscambio tra sistemi di trasporto differenti”.



Coronavirus, fino ad agosto i mezzi in Lombardia con l’orario invernale

Per tutti i sistemi di trasporto locali e regionali (compreso funivie, funicolari, servizi di navigazione pubblica sui laghi), quindi, entra in vigore l’orario feriale invernale. Sono soppressi i servizi festivi con periodicità stagionali mirati alla domanda turistica fino a quando non verrà deciso diversamente. Orari in vigore fino al 31agosto 2020 “salvo adattamenti che si rendessero puntualmente necessari durante il periodo descritto a seguito del monitoraggio dei flussi dei passeggeri e salvo la programmazione del periodo estivo, che sarà definita in base alle eventuali successive disposizioni relative alle possibilità di spostamento”. Spetterà ai singoli comuni e alle loro aziende di trasporto mettere in atto i piani: qualora il livello di offerta non fosse però idoneo a soddisfare la domanda di trasporto in condizioni di sicurezza, il gestore dovrà potenziare il servizio stesso aggiungendo corse di rinforzo o aumentando le frequenze.

Coronavirus in Lombardia, obbligo di mascherine e guanti sui mezzi pubblici

Su tutti i servizi di trasporto pubblico (ferrovie, metropolitane, autobus, tram, filobus, funivie, navigazione) di linea e non di linea è obbligatorio proteggersi con guanti e mascherine “da indossare sin dal momento in cui si entra in stazione, sosta alle fermate o agli approdi e sulle banchine”.

Coronavirus in Lombardia, capienza ridotta sui mezzi pubblici per la Fase 2

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza la capacità massima dei mezzi deve essere pari al 50 per cento dei posti seduti più il 15 per cento dei posti in piedi. Consentito il trasporto di monopattini e bici pieghevoli. I posti a sedere che non possono essere utilizzati devono avere un contrassegno. Nelle stazioni e sui mezzi dovranno esserci avvisi sonori quando verrà raggiunto il limite massimo di passeggeri che possono stare a bordo. Dove possibile, le porte dei mezzi saranno usate alternativamente solo per scendere o per salire. Per il pagamento dei titoli di viaggio si incentiva l’uso degli strumenti contactless. Le aziende dovranno provvedere a sanificazioni puntuali dei mezzi.

Bolli rossi per indicare la distanza giusta e cartelli ovunque: così a Milano Atm prepara la Fase 2 coronavirus sui mezzi pubblici

Coronavirus in Lombardia, le regole per i taxi nella Fase 2

Sui sedili posteriori non potranno esserci più di due persone che dovranno avere guanti e mascherine. In caso contrario il servizio di trasporto può essere rifiutato. E’ preferibile montare paratie divisorie con il posto di guida.







Fonte