In Lombardia ci sono stati 387 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore. I numeri sono stati forniti in una diretta facebook dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Dati che segnano una crescita e anche significativa”, ha detto Gallera. In totale sono 4861 i decessi nella Regione dall’inizio dell’emergenza. I positivi sono 34.889, con un aumento di 2543 casi rispetto a ieri. I ricoveri in ospedale sono 10681 (+655) e quelli in terapia intensiva 1263 (+27). Il “dato positivo della giornata”, come evidenziato da Gallera, riguarda le persone guarite e dimesse: sono 7839, di cui 1501 nelle ultime 24 ore.

