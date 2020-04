– La stagione del calcio olandese rischia di essere giunta al capolinea. La decisione del premier Mark Rutte mette spalle al muro l’Eredivisie: stop alle manifestazioni sportive fino al prossimo 1 settembre. Nessuna possibilità di partite a porte chiuse, il che rende impossibile per il massimo campionato olandese la chiusura entro il 3 agosto, deadline indicata dalla Uefa per portare a termine i campionati e le coppe nazionali in vista della prossima stagione. Immediata è arrivata la risposta della federcalcio olandese, la KNVB: “A questo punto, non intendiamo continuare a giocare le competizioni della stagione 2019/20. Sulla base della decisione odierna del governo, ci consulteremo con la Uefa e prenderemo una decisione definitiva”. L’Esecutivo Uefa, in programma giovedì, diventa a questo punto vitale non solo per l’Eredivisie ma per tutto il calcio europeo, visto che potrebbe dare un indirizzo da seguire per chiudere le stagioni d’ufficio. Venerdì è in programma una riunione tra la KNVB e tutte le componenti del calcio olandese per discutere la chiusura dei campionati.