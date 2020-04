Con gli utenti di molte nazioni confinati a casa per contenere la diffusione del coronavirus, si osservano cambiamenti significativi nei comportamenti online. La categoria Gaming, secondo i dati rilevati da ComScore, è uno di questi esempi in cui è stato osservato un aumento in tutti i paesi EU5. Rispetto alla settimana del 13-19 gennaio 2020, le visite sono aumentate tra il 19% (Germania e UK) e il 44% (Spagna) nella settimana del 6-12 aprile 2020. Il picco dell’attività di gioco digitale non sorprende affatto, poiché gli utenti sono alla ricerca di nuove distrazioni per riempire il proprio tempo.

