“E’ possibile che col ritorno dei mesi più freddi, nel tardo autunno e in inverno, ci possa essere una ripresa” dell’epidemia. “Il virus circola eccome nel nostro paese e in altri continenti. E’ fondamentale farci trovare preparati ad affrontare questa seconda ondata che, se dovesse verificarsi, secondo me non avrà le dimensioni e la portata della prima”. Sono le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, in collegamento con Agorà. “E’ importante raccomandare la vaccinazione antinfluenzale, ma chiariamo che non crea immunizzazione totale da sintomi respiratori”, afferma.

