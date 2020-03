Trova tutto quello che desideri su Amazon )

Il coronavirus nel Nord Italia ha fatto la sua comparsa all’inizio di gennaio, dunque molto in anticipo rispetto del primo caso accertato in Lombardia il 20 febbraio, ma anche prima dei due casi confermati a Roma il 30 gennaio riguardanti una coppia di cittadini cinesi. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori, medici ed epidemiologi di diverse università lombarde, nonché di agenzie sanitarie e Asl, a partire dalla direzione Sanità della Regione Lombardia, e dalla Fondazione Kessler di Trento. Una ricerca non ancora pubblicata su una rivista scientifica ma resa disponibile, in pre-pubblicazione, sull’archivio pubblico Arxiv.

