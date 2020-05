Una singola dose di ‘ChAdOx1 nCoV-19′, un vaccino sperimentale contro la Sars-CoV-2, ha protetto sei macachi dalla polmonite causata dal virus. E’ quanto evidenzia lo studio, pubblicato sulla piattaforma ‘bioRxiv’, dal National Institutes of Health (Nih) in collaborazione con l’Università di Oxford. I risultati non sono ancora stati sottoposti a ‘peer review’ (o revisione tra pari) ma vengono condivisi per aiutare la comunità scientifica internazionale nella lotta al coronavirus. Sulla base di questi dati, il 23 aprile nel Regno Unito è stato avviato sul vaccino uno studio di fase I su volontari sani.

