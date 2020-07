Dalla gratitudine di poche settimane fa alle segnalazioni, ai richiami, ai sospetti e alle denunce: diciannove medici del Pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia stanno sperimentando sulla loro pelle il mutamento di parte dell’opinione pubblica nei confronti di chi ha combattuto in prima linea contro l’emergenza coronavirus. Dopo essere stati definiti “eroi”, ora si vedono trasformati in bersagli e hanno deciso di affidare il loro sfogo a una lettera aperta indirizzata al quotidiano locale la Provincia Pavese. “Abbiamo sperimentato la paura, la tristezza, la desolazione, l’impotenza, siamo stati chiamati eroi. Oggi riceviamo richiami, segnalazioni, esposti in Procura. Se quello che abbiamo vissuto ci è sembrato un incubo, questo epilogo lo è ancora di più”, hanno scritto, cercando di mettere nero su bianco le emozioni provate durante questo periodo di emergenza mai vissuta in precedenza.

Prima non ritenevano di aver compiuto atti di eroismo perché “gli eroi, di solito, scoprono di avere dei superpoteri. Noi, invece, no, solo tante fragilità: la paura di essere inadeguati, di non farcela, di crollare. C’è stato chi si è ammalato e si è isolato, chi è rimasto in piedi. Abbiamo cercato comunque di curare per come meglio potevamo”. Ora definiscono “umiliante, demotivante, frustrante” il clima in cui si ritrovano a vivere e lavorare. “Il virus colpiva come la biglia rossa impazzita di un flipper rotto e lo faceva senza criterio, come una maledizione da cui ciascuno sperava di scampare – scrivono ancora – E mentre tutti avevano paura del mostro che avanzava e avrebbe potuto colpire ciascuno di noi, ecco che noi medici di Pronto soccorso ci siamo trovati improvvisamente a dover indossare doppie vesti. Quella di esseri umani, spaventati come tutti, e quella di professionisti ‘dedicati all’umano’ a cui veniva chiesto di essere presenti”.