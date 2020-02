“Mi sembra di vivere in un film! Siamo come in galera, ma io sono fermo con il lavoro e chi mi paga questi giorni?“. Sul gruppo Facebook ‘Sei di Vo’ se…‘ lo sfogo dei cittadini messi in isolamento dopo i casi di coronavirus. Tra i problemi più sentiti, le ripercussioni economiche dovute alla perdita di lavori saltuari fuori dal Comune, o alla chiusura di attività. “Ero in regola a Caorle fino a fine marzo, non ho parole”, scrive Valter. “Stessa situazione”, lamenta anche Ludovica: “Siamo in due a non portare a casa nulla e l’affitto potrebbe saltare già da questo mese. E c’è chi continua a dire di non pensare a questo… sicuramente hanno il c**o ben parato e hanno il coraggio di parlare. Non me ne importa di arricchirmi – dice – ma di non finire in mezzo ad una strada sì“.

