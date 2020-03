Mobilitazione per la solidarietà

L’Nba sarebbe prossima a tornare, ma solo virtualmente. Secondo indiscrezioni della stampa americana, dal prossimo 3 aprile i tifosi potrebbero ritrovare le grandi emozioni del basket nordamericano. L’Nba avrebbe infatti trovato un accordo con Espn per un torneo a 16 squadre, ognuna delle quali affidata a un grande protagonista, che duelleranno a Nba 2K. Tra i primi nomi confermati ci sarebbero quelli di Donovan Mitchell e DeMarcus Cousins, che si daranno battaglia a colpi di joypad. Il campionato Nba, quello ‘reale’, è fermo come quasi tutto lo sport mondiale a causa della pandemia di Covid-19.

Lo sport statunitense, con i campioni della Nba in primo piano, si mobilita per aiutare chi soffre a causa dell’emergenza coronavirus. Oltre 115 atleti hanno deciso di donare un proprio oggetto personale per una lotteria denominata “Athletes for relief” organizzata con l’intento di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il Covid-19. Il nuovo progetto richiede a ogni partecipante una donazione minima di 25 dollari, da effettuare indicando lo specifico atleta per il quale si vorrebbe partecipare all’estrazione dell’oggetto messo in palio: entrambi i fratelli, sia Stephen di Golden State che Seth, dei Dallas Mavericks, hanno offerto una loro maglietta firmata (quella del n°30 degli Warriors ha già raggiunto oltre 2.500 dollari di donazioni, ed è al momento nella top 5 degli oggetti più desiderati), così come hanno fatto anche Trae Young degli Atlanta Hawks, Chris Paul degli Oklahoma City Thunder, Devin Booker dei Phoenix Suns, Tyler Herro dei Miami Heat e Rudy Gay dei San Antonio Spurs, oltre ad alcune protagoniste della Wnba, da Elena Delle Donne a A’ja Wilson. C’è un intero mese per donare (la raccolta fondi, infatti, si chiuderà soltanto il 1 maggio) e per adesso il programma ha già raccolto 63.000 dollari. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti al fondo destinato alla lotta al Covid-19 del Center for Disaster Philanthropy.