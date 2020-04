ROMA – Liverpool-Atletico Madrid dello scorso 11 marzo è da considerarsi una delle partite che ha contribuito alla diffusione del coronavirus. Lo dice la vice-consigliera scientifica del governo inglese, Angela McLean, decisa a studiare meglio il caso. La gara di Champions League, vinta 3-2 dai colchoneros e che ha sancito l’eliminazione negli ottavi dei Reds, è stata disputata ad Anfield di fronte a ben 52mila persone, di cui 3000 provenienti dalla Spagna.

A Liverpool 246 morti

Già all’epoca, nei primi giorni della diffusione del covid 19 in Europa, la decisione della Uefa di far giocare il match di Champions, oltretutto a porte aperte, era stata criticata perché troppo rischiosa. A un mese e mezzo dall’evento i numeri dicono che la Spagna, dopo gli Stati Uniti, è il secondo paese al mondo più colpito dall’epidemia (e in particolare proprio Madrid), mentre a Liverpool sono morte 246 persone. “Sarà interessante vedere, finite le ricerche, la relazione tra il virus circolato a Liverpool e quello presente in Spagna”, ha aggiunto la McLean. Il sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Martinez-Almeida, ha confessato come sia stato un errore permettere a tutte quelle persone di accedere allo stadio. Troppo tardi.

Le altre partite sotto accusa

Liverpool-Atletico tuttavia non è l’unico match sotto accusa. Guardando in casa nostra, si è parlato molto di Atalanta-Valencia, gara d’andata degli ottavi di Champions, giocata a San Siro il 19 febbraio davanti a oltre 40mila persone. Il numero drammatico delle persone contagiate proprio a Bergamo e Milano mette enormi dubbi su quell’evento, che avrebbe di fatto favorito il contagio. Sempre a proposito di Champions League, tante polemiche aveva suscitato la (scellerata) esultanza del terzino del Psg, Kurzawa, insieme ai tifosi parigini dopo il successo dei campioni di Francia sul Borussia Dortmund, datato 11 marzo. E poi, tornando in Inghilterra, il 6 marzo si è giocata Nottingham Forest-Millwall di Championship e sugli spalti era presente il presidente dei biancorossi, Evangelios Marinakis, che nei giorni successivi scoprì di essere positivo al covid 19. Con i se ed i ma non si va da nessuna parte, tuttavia è lecito domandarsi se il numero di malati sarebbe stato, anche solo in parte, minore qualora queste “partite del contagio” non si fossero disputate.







