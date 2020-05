Due paure dominanti: quella per la salute, legata ai rischi di esposizione alla malattia e quella sociale, legata ai rischi economici e lavorativi. In questo momento, l’Italia è di ‘due cuori’. E se il timore del contagio è particolarmente sentito nel Nord Ovest e la paura di perdere il lavoro attanaglia in particolare Sud e Isole, su un fronte il Belpaese è unito: “Il pessimismo economico”, che risulta “trasversale” a tutta la Penisola. E’ quanto emerge dal secondo rapporto del progetto di ricerca ResPOnsE Covid-19, che ha come obiettivo sviluppare un’infrastruttura di ricerca per il monitoraggio quotidiano dell’opinione pubblica durante l’emergenza coronavirus.

