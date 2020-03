La musica come terapia contro la paura. L’Italia reagisce cantando all’emergenza coronavirus che blinda tutti in casa. L’appuntamento, a una ventina di giorni dai blocchi che hanno fatto del Paese una zona rossa unica, o quasi, non è più nei locali o nei parchi, ma sul balcone. Tutti affacciati dunque per intonare una canzone, ognuno per sé ma tutti assieme.

Coronavirus, balconi d’Italia in musica: il concerto che ha unito l’Italia in riproduzione….

E il risultato è una melodia, diversa per ogni quartiere e città, che attraversa le regioni da Nord a Sud, ora seguendo le note dell’Inno di Mameli, ora canticchiando “Napul’è” di Pino Daniele. Tra i tetti della capitale vibrano le parole di “Roma Capoccia” di Antonello Venditti, a Cagliari le strofe in sardo con la fisarmonica e “Ovunque tu sia”. Ma non sono solo canzonette: a Milano spunta un’arpa dietro la balaustra in marmo. Le note di una viola si propagano da un altro balconcino, finito su Facebook: è quella di Danilo Rossi, prima viola della Scala. “Non molliamo, ce la faremo”, recita lo striscioone che gli fa da palcoscenico. E con lui sono in tanti a sperarlo.

Coronavirus, gli italiani sul balcone e in terrazza: musica per il Paese silenzioso

I balconi d’Italia, oltre che rumorosi, sono anche colorati: ai lenzuoli arcobaleno che già ieri si auguravano “andrà tutto bene”, oggi si aggiungono le bandiere del tricolore esposte su finestre e ringhiere. Era dai Mondiali di calcio che non si vedeva tanto orgoglio patriottico che, vuoi o non vuoi, la paura dell’epidemia ha fatto rispuntare fuori insieme a un tripudio di cori e serenate.

Coronavirus, band, terrazzi e finestre: a Roma il flash-mob musicale si fa da casa in riproduzione….

Li chiamano flash-mob ma hanno più l’aria di improvvisazioni. Uno via l’altro, i siparietti in balcone si moltiplicano anche sui social network con video che mostrano il rione napoletano acceso dal ritornello “Abbracciami più forte”. A Torino sono sbucate anche le cornamuse.

Coronavirus, tamburi e padelle a Monteverde per il flash mob musicale in riproduzione….

I concerti sono vietati? Fa niente, sembra rispondere l’Italia canterina. A Tusa, un piccolo borgo dei Nebrodi nel Messinese, la street band Fanfaroma ha lanciato l’idea suonando i brani affacciandosi alle finestre e ai balconi, suonando per un pubblico che ha ascoltato allungando la testa dietro la finestra. Ma c’è anche chi si è aggiunto suonando quel che trovava in casa, una jam session con pentole e cucchiai. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, su proposta del sindaco un’auto della municipale ha girato per le strade diffondendo al megafono le note dell’inno italiano. Taranto già si è data appuntamento per domani, dopo le 18 sarà la volta di

“Azzurro” e domenica si canterà affacciati “Il cielo è sempre più blu”.

rep





Nella capitale tra le ringhiere è spuntata anche qualche celebrità: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha cantato e suonato la chitarra. D’altronde l’invito è arrivato anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, in persona: “Affacciamoci alle finestre e salutiamoci, cantiamo una canzone, guardiamoci perché siamo una comunità”. In tempi di #iorestoacasa va bene anche cantare dalla finestra, pur di non pensare all’emergenza.





Fonte