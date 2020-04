“In Inghilterra siamo più fortunati che in Italia”

– “Trascorro il tempo tra passeggiate e cucina”. Costretto a restare a casa a causa della pandemia del coronavius, Carlo Ancelotti racconta così le sue giornate sul sito dell’Everton: “Ogni tanto esco, vado a piedi a Crosby, in spiaggia, e talvolta prendo la bicicletta per recarmi a Formby. E’ una bellissima area, la spiaggia è davvero fantastica. Ed è lunga, puoi mantenere le distanze quando cammini. Mi piace molto”.

La situazione legata all’emergenza sanitaria ovviamente lo preoccupa: “Non è un buon momento nel mondo, non solo in Inghilterra, in Italia o in Europa. Il fatto che abbiamo la possibilità di camminare o andare in bicicletta è comunque molto importante perché ci consente di avere un minimo sfogo. In Italia questo non è permesso farlo. Sono in contatto con molte persone in Italia e sono costrette a rimanere a casa, quindi non è un buon momento per loro”.

“Mi piace cucinare la pasta, penso di essere davvero bravo”

Per il resto l’ex allenatore di Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern e Napoli non nasconde che gli piace trascorrere il tempo ai fornelli: “Durante il giorno amo cucinare. Il mio miglior piatto? E’ la pasta: posso farla alla bolognese, con i funghi, alla carbonara. Penso di essere davvero bravo. E il mio prossimo passo – conclude Ancelotti – sarà fare la pasta in casa”, conclude.