A Bergamo e provincia si può stimare che i morti per Covid19 siano stati 4.500 nel solo mese di marzo 2020 rispetto ai 2.060 morti ufficiali per Covid19. E i contagiati potrebbero essere 288mila in tutta la provincia. E’ il bilancio che emerge dal monitoraggio dei decessi realizzato da InTwig, società bergamasca di data management e comunicazione, curato da Aldo Cristadoro, professore di Metodi digitali per la Ricerca sociale all’Università degli Studi di Bergamo, fondatore di InTwig, in collaborazione con il principale quotidiano locale, L’Eco di Bergamo.Le stime, verificate sui dati reali dei decessi, si basano su un tasso di letalità dell’1,57%, in linea con il report dell’Imperial College

Fonte