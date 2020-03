Nonostante la sospensione delle attività didattiche, le lezioni non si fermano a Salerno e i professori salgono in cattedra ma al parco. Una “speciale” iniziativa portata avanti dalla professoressa Gilda Ricci – insegnante di filosofia dell’istituto superiore Alfano I – che con il registro e i libri sotto al braccio, ha tenuto la sua lezione agli alunni delle sue classi all’aria aperta, per non perdere neanche per un attimo il programma scolastico, nonostante la chiusura dei plessi per l’emergenza Coronavirus.

Un fenomeno che – già da oggi – si sta espandendo a macchia d’olio in città, permettendo a docenti ed alunni di fare comunque scuola, senza correre rischi legati alla salute. Il Coronavirus – dunque – non ferma la sete di conoscenza ed è proprio l’insegnante ad immortalare i momenti della lezione di filosofia tenutasi sulle panchine di un parco cittadino (il Parco del Mercatello) e a darne testimonianza sui social: “E noi studiamo al Parco Mercatello, ad un metro di distanza tra noi, ma vicini nella fame e nella sete di conoscenza – scrive la prof Ricci sul suo profilo facebook – noi studiamo comunque, insieme, all’aperto, mantenendo la distanza solo dal male, per costruire un bene comune, come ci hanno insegnato i nostri avi. L’anima ha bisogno di contagio vitale per restare immortale. Scuole di nuovo chiuse per prevenire, giustamente lontano da ambienti spesso sovraffollati. Qui abbiamo spazi aperti inutilizzati, che nessuna scuola digitale e a distanza potrà mai riempire di conoscenza e natura. Riprendere anche finalmente un libro tra le mani, per approfondire e capire, non solo per sfogliare le pagine frettolosamente prima che suoni la campana ci consente finalmente di riprenderci il tempo”. E da oggi, a Salerno, alunni e professori saliranno in cattedra, sfogliando i libri, non da smartphone, ma a contatto con la natura.