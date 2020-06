La tecnologia al servizio di pazienti e medici con l’obiettivo di donare loro sostegno e un po’ sollievo durante il difficile momento del lockdown. Con questo spirito Lg Electronics, nell’ambito del suo programma #Lgcares, ha distribuito in diversi ospedali smartphone con scheda telefonica ai pazienti in isolamento per permettere loro di rimanere in contatto con le famiglie e anche forni a microonde agli operatori sanitari per cucinare durante le (brevi) pause in corsia.

