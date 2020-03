La nota della Uefa

Il mondo si ferma, la Uefa no. Almeno per ora. Il governo del calcio ha infatti convocato una riunione soltanto per martedì prossimo, in cui si discuterà del futuro delle competizioni nazionali ed europee, incluso Euro 2020. Nel frattempo però, nonostante le ultime notizie (positività di Rugani, Real Madrid e Juventus in quarantena, tre presunti casi di coronavirus in Premier League e lo stop di Serie A e Liga spagnola), le 6 partite di Europa League (Siviglia-Roma e Inter-Getafe sono state rinviate) in programma per stasera si giocheranno regolarmente.

“Alla luce degli sviluppi in merito alla diffusione del Covid-19 in tutta Europa e delle notizie che arrivano dalle dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Uefa – informa il governo di Nyon in un comunicato – ha invitato oggi i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli di amministrazione dell’European Club Association ed European League, e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alla riunione in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all’epidemia. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso Euro2020”.

Oltre ai match di andata degli ottavi di Europa League (Isntanbul-Copenaghen, Eintracht Francoforte-Basilea, Lask Link1-Manchester United, Rangers-Bayer Leverkusen, Olympiacos-Wolwes e Wolfsburg-Shakhtar Donetsk), nessun provvedimento nemmeno sulle sfide di ritorno di Champions League della prossima settimana, tra cui Juventus-Lione e Barcellona-Napoli. Una (non) scelta davvero paradossale considerando che i bianconeri sono in isolamento dopo la positività al Covid-19 di Rugani. Stesso destino del Real Madrid, ufficialmente in quarantena dopo il test positivo di un proprio giocatore di basket, che si allena nello stesso centro sportivo di Sergio Ramos e compagni.