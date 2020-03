“Solo se resterete a casa potremo dire che ce l’abbiamo fatta“. E’ l’appello accorato rivolto ai cittadini da uno dei tanti medici del Policlinico di Milano in prima linea contro l’emergenza coronavirus. Il dottore vuole restare anonimo, ma ha scritto una lettera aperta per dar voce a tutto il personale sanitario al lavoro senza sosta in questi giorni. Nelle sue parole ci sono la responsabilità e la passione che animano l’attività di tutto il personale sanitario, ma anche il timore e il senso di incertezza provati di fronte a un nemico nuovo. Il racconto di “sacrifici che non devono essere sprecati”.

Fonte