In passeggiata con la mascherina. Giusto 10 minuti di pausa per sorseggiare un aperitivo a distanza di sicurezza, sempre che sia possibile. E il giorno dopo in una spiaggia a numero chiuso, con gli accessi contingentati e magari pure il marchio Doc o Docg. Con gli ombrelloni a 3 metri uno dall’altro, facendo attenzione anche in mare a non avvicinarsi troppo agli altri. Coi bagnini ad urlare: “Signora stia attenta ai bambini!”. E la sera poi: niente struscio nelle piazzette, rassegne letterarie che si faranno nei campi sportivi, figurarsi ballare in spiaggia.

Per quest’anno dovremo proprio cambiare, altro che stessa spiaggia stesso mare. E in attesa dei decreti del governo per la fase due dell’epidemia, la Toscana si prepara. La costa soprattutto. Le capitali estive, che quest’anno dovranno rinunciare alle folle ma vogliono resistere. Si dovranno dimenticare gli stranieri, si torna agli anni ’60, vacanze italiane, anzi toscane. E sarà una batosta, questo è già chiaro: in una regione dove il turismo pesa il 16% del Pil il rischio di bruciare miliardi è già all’orizzonte, le stime più drammatiche dicono che da 103 milioni di turisti passeremo a 32, perdendo 7 miliardi nel settore. Eppure la Resistenza si sta organizzando. Da Capalbio a Massa, dal Forte all’Elba. Chi pensa di assumere bagnini pubblici, chi di ridurre i pezzi di spiagge libere e dare più concessioni ai balneari per favorire i controlli, chi già prevede che in passeggiata si dovrà mettere la mascherina. Anche i centri super turistici come San Gimignano già iniziano a fare previsioni, sfornano idee. Farsi trovare pronti, è l’obiettivo. Comunque sarà, questa estate.

“Io l’ho chiesto a tutti i gestori, a tutti i ristoratori, a tutti gli operatori del settore: sarà una stagione difficile ma il mio invito a tutti è non chiudete, proviamoci. Restate aperti, tentiamo di organizzarci. Sennò sarebbe difficile poi ripartire l’anno prossimo” invoca ad esempio Bruno Murzi, il sindaco di uno dei luoghi simbolo dell’estate toscana, Forte dei Marmi. “Avremo turisti italiani per la maggior parte, difficilmente stranieri. Torneremo alle vacanze lunghe, poco mordi e fuggi, tutti nelle seconde case. Io sono d’accordo con la proposta di detassazione delle vacanze passate in Italia: spero si arriverà a permettere di detrarle, o di avere un bonus un bonus fiscale” spiega Murzi. Ma la Versilia come sarà? “Ci stiamo preparando come Versilia ad essere appetibili per i turisti facendo protocolli particolari. Tavoli, sanificazione degli alberghi, spiagge con le distanze giuste. Dovremo cambiare il messaggio: non solo siamo belli ma siamo un luogo di vacanze anti Covid. Questo deve essere un elemento importante. Ne sto parlando con virologi e prof dell’istituto di Igiene di Pisa, mi piacerebbe un “protocollo Versilia”. Io non credo che dovremo contingentare gli ingressi sulle spiagge perchè non penso ci sarà la ressa ma faremo in modo che si stia a distanza. Negli stabilimenti ci penseranno i gestori. Nelle spiagge libere manderemo noi i vigili e ci aiuterà la Capitaneria di porto. Forse andremo in passeggiata in mascherina e sarà un incubo: ma stare a casa è peggio”.

Anche Viareggio si dice pronta, dice il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Viareggio come il resto della Versilia basa gran parte della propria economia sul turismo. Nel nostro territorio marzo e aprile sono mesi di attività che riprendono, di contratti stagionali, di prenotazioni. La situazione che abbiamo sotto gli occhi oggi è ben diversa: le spiagge sono vuote, gli alberghi non riaprono. I campeggi attendono disdette e così pure i balneari. Ma se è un dato di fatto che il settore dell’accoglienza soffrirà, i più pessimisti stimano perdite intorno al 30%, è anche vero che ci potrà essere una ripresa basata soprattutto sul turismo interno. Il nostro territorio ha spiagge lunghe e bagni che sono strutture sempre più all’avanguardia. Due peculiarità che in altri momenti erano motivo di orgoglio e tratto distintivo di un modello di accoglienza unico in Italia, in tempo di coronavirus si rivelano essenziali: dalla possibilità naturale di applicare il distanziamento interpersonale richiesto alla realtà di centinaia di imprese familiari che danno lavoro a migliaia di stagionali e che sono pronte ad investire per adeguarsi a quanto verrà richiesto. L’estate 2020 sarà diversa dalle altre ma offrirà delle sfide e probabilmente chiederà cambiamenti che dobbiamo accettare ma soprattutto mettere a sistema investendo su quanto di positivo offre la nostra terra: Viareggio e la Versilia sono pronte ad essere esempio di impegno, ma soprattutto volano di ripartenza per l’intera costa toscana. Su questo dobbiamo puntare e sull’eccellenza e la serietà che ci viene richiesta”.

Anche Capalbio si prepara. L’antica capitale della sinistra balneare, la mitica Ultima Spiaggia degli intellettuali, ma anche la costa selvaggia. Torneranno, i leggendari radical chic? “A parte che di radical chic ormai a Capalbio ce ne era rimasti già pochini prima ma sì, io credo che il turismo tornerà con calma. E forse le grandi campagne e i grandi casali di cui il nostro territorio dispone aiuteranno a favorire le ferie qui. Quanto ai bagni, ne stiamo parlando. A me l’idea dei gabbiotti di plexiglass mi pare una follia: e se il vento se li porta via? E lo sporco? Comunque non mi preoccuperei per gli stabilimenti in concessione, si organizzeranno: da 200 passeranno a 100 ombrelloni come i ristoranti che ridurranno i tavoli” dice il sindaco Settimio Bianciardi. Ma le spiagge libere? “La libera andrà contingentata, andrà creata una situazione sulla spiaggia dove metti dei cartelli dove devono essere messi gli ombrelloni. Servirà vigilanza, dovremo forse avere dei bagnini pubblici: noi stiamo iniziando a fare dei conti, 20 mila euro forse dovrei riuscire ad averli e forse potremo assumere qualche stagionale. Noi abbiamo 13 chilometri di spiaggia libera ma una grande fortuna: 3 soli accessi. E lì potremo controllare. Stabiliremo anche dei numeri: quanti al Chiarone, quanti a Torba e Macchiatonda. Se un giorno non c’è spazio non si va”. Un numero chiuso? “Non direi anche perchè non credo poi ce ne sarà bisogno ma il principio va affermato: dovremo essere capaci di stabilire noi i limiti. Facciamo le cose sacrificate ma facciamole. Capalbio libri ad esempio forse si farà al campo sportivo che è ampio. O forse in video conferenza”.

Cecina tenta invece un esperimento di divisione temporanea in lidi e campeggi Covid free, per soli immuni o negativi, e gli altri per chi invece non fornisca alcun “patentino” anti coronavirus. “Si sta studiando di riattivarci provando a gestire le persone che verranno a fare le vacanze da noi una volta fatti i test a tappeto. Mi sto immaginando un modello difficile ma a me le sfide piacciono. Un marchio di qualità, un certificato che possa garantire spiagge o lidi e campeggi persone che siano immuni e altri per chi non non abbia fatto il test” racconta il sindaco Samuele Lippi. Praticamente spiagge Doc, anzi Docg: “Con una parte dei campeggi e degli stabilimenti balneari ne stiamo già parlando. Sarebbe un meccanismo temporaneo di divisione per aree di modo da garantire immuni e negativi. E anche per i ristoranti potremmo immaginare una cosa del genere”. E le spiagge libere? “Per come le abbiamo conosciute non esisteranno più. Dove ci sono già gestori possiamo accordarci con loro per allargare le concessioni. Dove ci sono le libere pure, dovremo prendere dei bagnini noi. Una cooperativa ce la abbiamo già, gestiscono le torrette, pagati un po’ dal Comune e un po’ dagli stabilimenti. Magri potranno essere loro a sistemare gli ombrelloni a distanza sulle spiagge libere e a fare controlli”.

E l’Elba? “Aspettiamo i decreti. Noi un po’ di idee ce le abbiamo ma dobbiamo capire che decide il governo. Io spero che tutta l’Elba proceda unita sulle distanze per i tavoli dei ristoranti e sulle spiagge. Sulla libera una delle nostre idee sarebbe ampliare le concessioni esistenti di modo da favorire il controllo delle distanze dei bagnanti e di non arrecare troppo danno ai gestori” dice il sindaco di Capoliveri Andrea Gelsi. Quindi niente più spiagge libere? “Le spiagge libere diventeranno quelle oggi interdette. Penso ad esempio al compendio di Calamita, che oggi è in un parco archeominerario: quelle spiagge potrebbero diventare free. Il mercato estero sarà limitato, quello italiano speriamo di averlo. Occorrerà controllo massimo a Piombino, agli imbarchi: quelli che montano sulle navi non devono avere la febbre. Non sarà una stagione bellissima ma qui abbiamo avuto 10 casi di Covid in tutta l’isola, pochissimo. Speriamo di riuscire a salvare il salvabile della stagione”.