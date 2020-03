L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del coronavirus è una epidemia globale, una pandemia. Ciò era prevedibile da tempo , ma solo ora sono state raggiun te le soglie predefinite . Cosa significa? Che è ancora più urgente sviluppare strumenti di difesa . Ovviamente speriamo di superare nel giro di poche settimane questa fase acuta , nella quale stiamo mettendo in piedi misure eccezionali di contenimento che stanno bloccando la nostra vita di ogni giorno e mettendo in crisi il nostro mondo . D obbiamo già pensare a cosa dovremo fare in una fase successiva per prevenire nuove ondate di diffusione del coronavirus . Cosa ci può coprire le spalle per davvero? Solo un vaccino può farlo.







Questo riconoscimento chiave-serratura permette al virus di entrare nelle cellule e di infettarle. Quindi, è ragionevole immaginare che la proteina spike sia un buon bersaglio. Ed è contro questo bersaglio che molti centri al mondo, sicuramente più di dieci, stanno sviluppando un vaccino, con molti diversi approcci. Le informazioni sulla proteina spike sono infatti disponibili in rete grazie a chi ha isolato il virus sin dalle fasi iniziali dell’epidemia: disegnare e produrre un antigene in linea di principio efficace è possibile. Il successivo passo obbligato è quello di dimostrare che il pezzetto di virus prescelto come candidato vaccino sia capace di indurre, quando somministrato, alti livelli di anticorpi che riconoscono la proteina spike e che questi anticorpi siano capaci di neutralizzare il coronavirus o in esperimenti in provetta su cellule o, meglio ancora, in animale.



È proprio questo passaggio necessario che non può e non deve essere evitato ed è qui dove si sono scontrati come contro un muro i tentativi precedenti di vaccini contro SARS e MERS , a causa di un fenomeno paradosso. Questo fenomeno si chiama ADE (per antibody-dependent enhancement ). Esso è connesso al rischio che un candidato vaccino induca non solo anticorpi neutralizzanti , ma anche anticorpi che, pur essendo capaci di riconoscere la proteina spike , in realtà potenzi a no l’entrata del virus nelle cellule. Per essere sicuri che un vaccino sia sicuro in questo senso è necessario, prima di iniziare la sperimentazione sull’uomo, che venga fatta la giusta sperimentazione animale e che vengano fatti i giusti controlli.



Anche quando questi passaggi siano stati superati, bisogna ricordare che il virus della SARS non sempre induce una risposta immunitaria permanente , e ciò potrebbe essere vero anche per il virus che causa COVID-19; questo comporta il rischio che un vaccino sperimentale, che come abbiamo visto consiste in frammenti del virus bersaglio, sia a sua volta meno efficace.

Infine, vi è il non trascurabile ostacolo rappresentato dal veloce mutare tipico dei coronavirus, i quali potrebbero cambiare in maniera tale, da non essere più ben riconoscibili dal sistema immunitario “addestrato” dal vaccino su un virus precedente (come accade, per esempio, per il virus dell’influenza).



Viste queste incognite, è bene lasciare da parte i toni trionfalistici e non dichiarare che si è già in possesso di un vaccino. O ccorre molta cautela da parte degli operatori del campo nelle dichiarazioni e molta professionalità nell’esecuzione dei giusti esperimenti e dei giusti controlli : il vaccino è certamente la nostra grande speranza, ma certi controlli, esperimenti e ricerche sono indispensabili, pe r evitare una successiva, cocente delusione *Presidente Federazione italiana Scienza della vita









