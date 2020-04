“Tenendo conto che il tessuto italiano è composto da pmi e che più del 40% delle aziende utilizza lo smart working in modo informale, al rientro delle attività sarà necessario riformulare le organizzazioni anche alla luce di questa nuova esperienza”. Parola di Simone Colombo, Hr fractional ed esperto di direzione del personale in outsourcing. Secondo il consulente, “in questo momento lo smart working va a colmare una situazione di emergenza, in cui le aziende, per non chiudere, hanno fornito al personale di ufficio l’opportunità di lavorare da casa, mandando avanti allo stesso tempo un minimo di attività commerciale, amministrativa e di gestione ordinaria. Le stesse, però, dovranno investire sempre di più su questo strumento per il futuro, in modo da proteggersi da future emergenze di questo tipo, salvaguardando l’operatività”.

Fonte