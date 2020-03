è iniziata l’emergenza coronavirrus

,

stiamo

sperimentando una serie di reazioni

–

ansia, stati depressivi, attacchi di panico, alterazioni nei ritmi sonno-veglia e nell’alimentazione

–

,

spia di un forte disagio.

R

isposte

comprensibili

,

visto che stiamo affrontando un forte

stress

d

ovuto alla necessità di combattere un nemico non prevedibile

.

T

uttavia

,

quest

i stati

si sono amplificat

i

a dismisura

quando

è partita la

richiesta del G

overno di restare

in isolamento,

di mantenere le distanze dagli altri

,

di non abbracciar

s

i, baciar

s

i, toccar

s

i

,

darsi la mano.

A

ll’ improvviso

ci

siamo

visti

tagliati fuori dalla nostra vita sociale

,

non solo

quella che fa capo a

d

amici e parenti ma anche quella che comprende

gli estranei.

Gli altri

non li possiamo più vedere.

E c

i stiamo rendendo conto

che non è vero che “L’Inferno sono gli

A

ltri” come sosteneva

Jean Paul

Sartre. E’ vero piuttosto che l’

“ I

nferno

”

è quando gli

A

ltri non ci sono.

La distanza dagli altri

DA QUANDO

Ma come mai il distanziamento sociale fa aumentare cosi tanto le reazioni di disagio? Una interpretazione plausibile è quella che fa ricorso al modo in cui si è dipanata la nostra evoluzione biologica , e al modo in cui , di conseguenza, sono organizzati il nostro cervello e la nostra mente.Ai primordi della nostra specie, nell’ambiente pieno di pericoli in cui vivevano i primi uomini, la sopravvivenza era assicurata dalla possibilità di mantenere la vicinanza con altri essere umani.

Il bisogno di compagnia

Di conseguenza, la selezione naturale ha fatto sì che la nostra programmazione genetica preveda che noi siamo fortemente inclini a cercare gli altri e che la socialità produca, in automatico, un forte senso di benessere , attraverso un meccanismo che ha a che fare con il funzionamento del nostro cervello . La presenza degli altri produce , infatti, un innalzamento del livello di oppioidi endogeni , interni al nostro cervello. Questi oppioidi sono analoghi alle droghe della famiglia degli oppiacei e provocano , come quelle, molto piacere. Gli “altri” , in altri termini, sono gli stimoli che producono queste droghe all’interno dell’organismo .

Il corpo reagisce

Quando si sta da soli si ha un abbassamento del livello d egli oppioidi . Q uindi , quant o più siamo costretti a non veder e le altre persone , tanto più le desideriamo, e tanto più proviamo frustrazione , agitazione, depressione . Abbiamo, in pratica, delle reazioni simili a quelle dei tossicodipendenti che si ritrovino in crisi di astinenza !

La paura di restare soli

A questa necessità/bisogno di socialità si accompagna , in maniera speculare, la paura di stare da soli . D a soli si correva il rischio di non sopravvivere. Non a caso questa paura è a base innata e si manifesta già alla nascita . I neonati piangono disperati se lasciati da soli ; producono in questo modo l’accostamento della madre , la quale, già ai primordi della nostra specie , protegge ndoli assicura va l a sopravvivenza. E questa paura si manifesta anche negli adulti perché è strettamente correlata, secondo percorsi ancestrali, alla possibilità di non mori r e .

L’ormone del benessere

A base genetica può essere c onsiderata anche la ricerca del contatto che viene indirizzata essenzialmente a chi possa prendersi cura di noi (i genitori, il partner), così che i legami affettivi si pongono come cruciali per la nostra salute, ma anche a chiunque venga percepito come in grado di proteggere , tant’è che trova una sua espressione simbolica nella stretta di mano e nell’abbraccio che destiniamo alle persone che incontriamo. Il contatto produce rilassamento, fa sentire sicuri, fa stare bene. Ma , in questo caso, a quali meccanismi sono da ricondurre questi effetti benefici? Il contatto produce il rilascio di ossitocina, un neuro rmone che ha il potere di indurre calma e che riesce a ridurre l’attività dei neuroni dell’ amigdala , quella parte del cervello che si attiva quando si percepisce un pericolo e che è responsabile delle immediate risposte di paura che vengono messe in atto . Quando si percepisce un evento pericoloso , invia in automatico segnali di emergenza e fa rilasciare gli ormoni necessari per la difesa, quelli che vengono detti gli ormoni dello stress .