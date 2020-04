Tra le attività commerciali della grande distribuzione sono diverse quelle maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus. Come Leroy Merlin, azienda francese specializzata nel bricolage e nel fai da te, che nel nostro Paese conta più di 50 negozi diretti e oltre 7.500 collaboratori, e dallo scoppiare dall’emergenza ha visto un crollo delle vendite e ha dovuto ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i suoi dipendenti, “anche se ancora aziende come la nostra la domanda formale non sono riuscite neanche a presentarla”, sottolinea amaro con Adnkronos/Labitalia Fabrizio Leopardi, direttore Risorse umane di Leroy Merlin Italia.

