Nuova stretta dell’Emilia-Romagna, sui luoghi di potenziale aggregazione, per limitare al massino il rischio di contagio del coronavirus. Con un’ordinanza emessa nella serata di ieri, la Regione ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici, misura già presa da più sindaci. Inoltre, l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o necessità come gli acquisti alimentari. E per le attività motorie come passeggiate o uscite con animali di compagnia, “si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione”.Coronavirus, 475 morti in un solo giornoIeri, nel giorno in cui il trend di crescita dei contagi di coronavirus (+ 2.648) si è mantenuto stabile e il numero dei guariti nelle ultime 24 ore ha superato le mille unità (+1.084), dati che – ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli – “ci fanno pensare positivo se mettiamo in atto corretti comportamenti”, è stato il numero dei deceduti a far tremare: 475 in un giorno, 313 dei quali in Lombardia e, anche questo dato record, ben 65 in Emilia Romagna. La maggior parte dei decessi in ospedale, ma molti anche in case di riposo per anziani.