Coronavirus, le stelle Nba non stanno a guardare: da Williamson a Antetokounmpo, donazioni ai lavoratori

WASHINGTON – Con la Nba ferma per coronavirus dopo le positività di Gobert e Mitchell degli Utah Jazz, i campioni del basket a stelle e strisce vanno comunque a canestro e lo fanno sul campo della generosità. Il blocco a tempo indeterminato del campionato americano sta, infatti, avendo un impatto considerevole sugli stipendi di migliaia di dipendenti che lavoravano nel “dietro le quinte” dello show, così molte stelle stanno cercando di semplificare la vita di questi lavoratori donando migliaia di dollari. Giannis Antetokounmpo, Zion Williamson e Blake Griffin sono solo alcuni dei giocatori ad averlo fatto. “È più grande del basket – il tweet dell’Mvp dei Milwaukee Bucks -! E durante questo periodo difficile voglio aiutare le persone che mi semplificano la vita, la vita della mia famiglia e quella dei miei compagni di squadra. Io e la mia famiglia ci impegniamo a donare 100.000 dollari allo staff del Fiserv Forum. Possiamo superare questo insieme!”.

Il cuore di Zion Williamson

Gli ha fatto eco la promessa del basket statunitense Zion Williamson che pagherà gli stipendi dei dipendenti del Smoothie King Center per i successivi 30 giorni: “Queste sono le persone che rendono possibili i nostri giochi, creando l’ambiente perfetto per i nostri fan e tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione – si legge nel post del talento dei Pelicans -. Questo è un piccolo modo per me di esprimere il mio sostegno e apprezzamento per queste persone meravigliose che sono state così grandiose con me e con i miei compagni di squadra e speriamo che tutti possiamo unirci per alleviare lo stress e le difficoltà causate da questa crisi sanitaria nazionale”.

Zion Williamson

Un milione di dollari da parte dei Warriors

Anche Blake Griffin dei Detroit Pistons ha annunciato la donazione di 100.000 dollari per il personale della Little Caesars Arena. I Golden State Warriors hanno dichiarato che i proprietari, i giocatori e gli allenator contribuiranno con 1 milione di dollari al fondo di soccorso in caso di disastro per i dipendenti del Chase Center. “Gli uomini e le donne che lavorano al Chase Center sono fondamentali per offrire ai nostri fan un’esperienza incredibile durante le partite, incluso ovviamente i venditori di popcorn”, ha dichiarato il due volte Mvp Stephen Curry. “Come giocatori, volevamo fare qualcosa, insieme alla nostra proprietà e agli allenatori, per alleviare il dolore durante questo periodo”.

L’iniziativa nata dal numero 1 dei Dallas Mavs

Le donazioni dei giocatori arrivano dopo che il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, mercoledì aveva annunciato di aver iniziato a mettere in atto un programma per sostenere finanziariamente i lavoratori dell’arena. “Ho contattato la gente nell’arena e la nostra gente al Mavs per scoprire quanto costerebbe sostenere, sostenere finanziariamente, le persone che non saranno in grado di venire a lavorare”, ha detto Cuban. “Vengono pagati a ore e questa era la loro fonte di reddito. Quindi, faremo alcune cose per sostenerli. Potremmo chiedere loro di andare a fare volontariato in cambio, ma abbiamo già iniziato il processo di avere un programma in atto. Non ho dettagli da fornire, ma è certamente qualcosa a cui tengo molto”.







