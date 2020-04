Il decreto Cura Italia, che dovrebbe supportare le aziende e i liberi professionisti nell’affrontare questa crisi che da sanitaria è diventata anche economica, ma che è già stato fortemente criticato, come riferisce notizie.it non tiene conto della realtà delle le Startup e le PMI innovative. Eppure proprio queste realtà, quasi 11.000 che occupano oltre 56.000 persone, si stanno rivelando particolarmente utili per far affrontare la quarantena nel modo migliore.

