Anche loro sono in prima linea in questi giorni di emergenza Coronavirus. Negli ospedali pubblici, nelle cliniche private, in ogni centro di cura, aiutano le mamme, anche quelle positive, a partorire in sicurezza. Insieme a medici e infermieri rischiano in prima persona, sacrificando la vita della famiglia per il lavoro, che considerano una vera e propria missione. Sono le ostetriche, 21 mila in tutta Italia: una figura professionale delicata e altamente specializzata, ma troppo spesso dimenticata. Che, in questo momento delicato, si sente poco tutelata, quasi discriminata, e chiede maggiore attenzione alla politica e alle istituzioni.

