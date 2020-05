La seconda ondata dell’epidemia di coronavirus potrebbe arrivare a dicembre. Francesco Le Foche, responsabile del day hospital di immunoinfettivologia all’Umberto I di Roma, si esprime così al Corriere della Sera. All’ipotesi di una nuova ondata in autunno, replica: “Sposterei l’arrivo di una possibile seconda ondata più in là, a dicembre, col freddo. Il virus deve avere il tempo di rialzare la testa dopo essere stato fermato dal lockdown. A luglio verosimilmente la circolazione sarà ancora più ridotta di adesso. Non credo che a settembre-ottobre l’epidemia sarebbe già in grado di riprendersi proprio per il limitato spazio temporale”.

Fonte