Una sperimentazione contro il virus

Un aiuto importante per i pazienti colpiti da COVID 19, ma anche per quanti hanno bisogno di rafforzare il proprio sistema immunitario, potrebbe arrivare dalla fitoterapia, lo studio scientifico delle proprietà curative di erbe e piante. “Ci arrivano suggerimenti interessanti dal confronto con i medici cinesi che hanno portato in Toscana alcuni loro preparati a base di erbe, e notizie sugli studi in corso in Cina, dove alcuni farmaci di Medicina Tradizionale Cinese sono già utilizzati – spiega Fabio Firenzuoli, responsabile del CERFIT (Centro di Ricerca e Innovazione in Fitoterapia e Medicina Integrata) dell’AOU Careggi di Firenze – ma stiamo lavorando anche su erbe che fanno parte della nostra tradizione, e su cui abbiamo solide conferme di efficacia contro le sindromi influenzali”.

L’idea è di predisporre in tempi brevi una sperimentazione, in collaborazione con virologi e infettivologi che studiano le terapie da adottare contro il virus. “Lavoriamo in un’ottica di terapia complementare, per rafforzare il sistema immunitario dei soggetti esposti al virus – come gli operatori sanitari – o come terapia integrata delle manifestazioni cliniche della malattia in pazienti positivi sintomatici”, spiega Firenzuoli.

A fine marzo i medici cinesi hanno presentato ai colleghi toscani le loro terapie, ricette tradizionali riadattate in base all’esperienza nella lotta contro COVID 19.“Ora si sta cercando di capire se queste formule siano utilizzabili da noi, ma non è semplice – spiega Firenzuoli – anche se ho la massima considerazione per la medicina tradizionale cinese, che vede proprio nelle erbe dei presìdi efficaci per molti problemi di salute, confermati da studi importanti”. Cui si aggiunge un particolare apprezzamento per la comunità cinese, “per la stretta aderenza dimostrata alle direttive di autoisolamento e protezione. Consideriamo che nella grande comunità cinese di Prato non sono emersi casi di malattia“.

Piante usate per la Sars

Il problema è che alcune delle piante impiegate in queste ricette, come l’efedra ma non solo, non fanno parte delle piante ammesse dalle nostre normative e potrebbero al momento essere utilizzate solo in sperimentazioni, oppure dovrebbero essere sostituite con altre erbe . “Un percorso lungo – avverte Firenzuoli – anche se su queste preparazioni, alcune delle quali sono state utilizzate durante la SARS o l’influenza H1N1 suina del 2009, ci sono dati davvero interessanti”. Qualcosa però si può fare da subito: “Nelle diverse formulazioni cinesi ci sono alcune piante che ricorrono, e in particolare due, l’astragalo e la liquirizia, che sono ammesse e utilizzabili anche da noi, e su cui abbiamo letteratura e validi presupposti di tipo clinico e preclinico che ne giustificherebbero l’utilizzo”, precisa il medico. L’astragalo è una pianta nota per il suo effetto immunostimolante: presente in integratori e utilizzabile come medicinale galenico, con diversi studi di carattere farmacologico e clinico che ne confermano l’efficacia, ”tanto che è utilizzata come sostegno anche per i pazienti oncologici“, ricorda Firenzuoli.

Quanto alla liquirizia, spesso ricordiamo solo che chi soffre di pressione alta deve evitare di consumarla, o al massimo che può essere di aiuto per trattare alcuni disturbi allo stomaco, “ma oltre ad essere un mucolitico e sedativo della tosse, la liquirizia ha un’ importante azione antinfiammatoria sistemica, che la potrebbe rendere adatta per trattare i sintomi respiratori da COVID 19”, spiega Firenzuoli. “Senza dimenticare che abbiamo dati di laboratorio che ne confermano l’attività antivirale, che potrebbe essere testata su questo virus che ci aggredisce a livello planetario”. Per questo, conclude il medico, “è importante dare una risposta globale, garantendo sempre il rigore metodologico negli studi e la sicurezza dei nostri pazienti, ed evitando anche i rischi di interazioni con i farmaci”.