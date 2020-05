ROMA – La Fase 2 dell’emergenza coronavirus è appena iniziata, ma gli scienziati tengono sempre il piede poggiato sul freno. E non sembrano avere tutti i torti. “Tutte le epidemie arrivano e passano”, commenta ad esempio Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3. “Noi abbiamo assistito a questa prima drammatica ondata della pandemia; la storia ci insegna che spesso in assenza di misure di controllo abbiamo due ondate pandemiche e dopo la seconda ondata pandemica in qualche maniera il virus trova una sorta di accordo con l’ospite umano e circola tranquillamente senza dare grossi impatti sulla salute pubblica. Quello che dobbiamo fare noi oggi è prevenire la seconda ondata”, spiega.

La distanza tra gli ombrelloni? Non c’è ancora decisione ma si andrebbe intorno ai 4,5 metri

Parlando della distanza tra gli ombrelloni sulle spiagge, Lopalco rivela che “ancora non l’abbiamo decisa, più o meno le indicazioni sono” intorno ai 4,5 metri. Oltre alle distanze tra ombrelloni bisogna pensare ad un camminamento tra le file di ombrelloni perché ci sarà un via vai di gente”, aggiunge. Poi c’è “il problema dei bambini”: “E’ serio perché non possiamo impedire ai bambini di avere una socialità. L’indicazione di buon senso potrebbe essere quella di creare dei gruppi stabili di bambini che giocano sempre tra di loro”. E sui rientri al Sud “anche i cittadini pugliesi sono rientrati in Puglia; questa notte si sono autoregistrati sulla nostra piattaforma per dichiarare di essere rientrati e di essersi messi volontariamente in quarantena per 14 giorni. Sono centinaia quelli che lo hanno fatto. Siamo molto contenti di questo spirito civico”.

I tempi del vaccino

“Di progetti ce ne sono tantissimi e solo pochi sono in fase di sperimentazione sull’uomo”, aggiunge l’epidemiologo. Questo significa che molto probabilmente entro la fine dell’anno riusciremo ad avere un vaccino che abbia dato una prova di efficacia e di sicurezza però questo significa che non prima del prossimo anno potremo avere degli stabilimenti che cominceranno a produrlo. Sempre che riusciamo a trovare un vaccino che funziona”. Sui tempi per produzione e distribuzione “dipenderà dalla piattaforma che bisognerà mettere su; diciamo che ci vorranno almeno 6 mesi per avviare una produzione che sia minimamente soddisfacente per le fasce di rischio”. “E’ ovvio che il virus muta ma questo non è un virus che muta molto velocemente e sostanzialmente. I vaccini si disegnano anche tenendo presente queste mutazioni, vanno a cercare di colpire quelle parti del virus che non mutano frequentemente. Se avremo vaccino, vorrà dire che funzionerà”, spiega. “Quello che mi auguro è che non tutto torni come prima, che facciamo tesoro di quello che è successo e che quando torneremo ad una vita normale, sia migliore di quella di prima. Spero che cogliamo questa occasione per migliorare comportamenti, società, consumi e il sistema sanitario”, conclude.

L’infettivologo Alberto Mantovani

Mantovani: per il vaccino ci vogliono 18 mesi

“Ci sono centinaia di candidati vaccini nel mondo, ma in un contesto come questo ogni previsione è un azzardo. Una volta scoperto il vaccino bisognerà renderlo disponibile per centinaia di milioni di persone. In un report sul Covid-19 dell’Accademia dei Lincei al quale ho contribuito, si parla di 18 mesi, una tempistica verosimile”, spiega Alberto Mantovani, immunologo di fama internazionale e direttore scientifico dell’Irccs Humanitas, parlando a Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il magazine di Assolombarda”.

Mantovani: patente di immunità? Col test sierologico al massimo un foglio rosa

“Per chi esce dall’ospedale dopo la malattia ed è negativo” al coronavirus, il test sierologico può costituire un foglio rosa, di certo non una patente. Dobbiamo ricordare alcune cose sugli anticorpi: non sono da soli un test diagnostico, visto che la risposta contro questa malattia è molto lenta e la loro presenza non esclude quella del virus”, dice Mantovani. “Con le tecnologie che abbiamo adesso – avverte l’immunologo – gli anticorpi ci mettono fino a 20 giorni a comparire dopo l’esposizione e fino a 15 giorni dopo la comparsa dei sintomi. Al momento, dunque, non abbiamo dati certi e dire a qualcuno ‘hai gli anticorpi’ può indurre a comportamenti irresponsabili. Adesso, con la consapevolezza che i dati illustrati ogni giorno sono soltanto la punta dell’iceberg, è importante capire quante persone sono state realmente esposte e che livello di immunità di gregge potremmo aver raggiunto”, aggiunge l’infettivologo.







Fonte