Le analisi dei tamponi? “I laboratori diano la precedenza a personale militare e ai congiunti.” E i medici? E’ la domanda che si sono fatti alcuni politici questa sera quando è uscita la circolare dal Ministero della Salute sul Covid 19 dal tema: Rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e indicazioni relative alle diagnosi di laboratorio dei casi di infezione.

Un documento tecnico che illustra l’organizzazione dei laboratori, strutture sotto pressione per la pandemia. Nel testo si danno indicazioni sulla ripetizione dei test dubbi, si dice quanti campioni clinici mandare mandare al laboratorio di riferimento nazionale al fine di monitorare l’epidemiologia (un tempo tutti i test andavano confermati a Roma). Altra previsione è quella di congelare i campioni risultati positivi di pazienti deceduti, che devono essere congelati a – 80 presso la struttura che fa il prelievo per poter poi eventualmente essere utilizzati in studi e ricerche.



Fin qui, prassi, indicazioni . Sono le ultime righe che hanno scandalizzato, saltando all’occhio. Se riguardano i militari o i loro congiunti, infatti, le analisi dovranno “ottenere priorità e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore”.

La ragione è quella di “garantire la prontezza operativa delle unità dispiegate in patria e in zone di operazioni”. Perché far passare qualcuno avanti? E se delle risposte arrivano prima perché non sono quelle che riguardano i tamponi ai medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che ogni giorno rischia la pelle, e talvolta purtroppo muore, per curare le migliaia di ammalati?

Che necessità c’era di segnalare una categoria in particolare, e perchè proprio i militari invece dei sanitari in prima linea?

La motivazione parla di “garantire la prontezza operativa delle unità dispiegate in patria e in zona operazioni”. “E i medici, non sono forse anche loro in zona operazioni, in una vera trincea, che combattono una guerra quotidianamente contro un nemico invisibile?, dice chi trova inaccetabili quelle righe.