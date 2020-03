“Con il sorriso si devono cambiare le abitudini delle persone perché il contagio si determina se le persone sono a un metro di distanza: bisogna stare attenti, lavarsi le mani,limitare la frequentazione di luoghi chiusi e affollati, bisogna evitare eventi sia pubblici che privati. Per due settimane almeno tutti devono stare attenti. Ci si può salutare senza stringersi le mani e non si offende nessuno”. Sono le raccomandazioni del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha parlato al temine di una riunione operativa allo Spallanzani sull’emergenza coronavirus. “La prima misura economica è sconfiggere il virus e far vedere al mondo che l’Italia ferma l’espansione” di Covid-19.

Fonte