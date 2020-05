“Oggi registriamo un dato di 32 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,4%, stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.322 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 179mila”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

