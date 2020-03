La terapia intensiva dedicata al Coronavirus nel Lazio avrà 150 posti letto in più, il Columbus Gemelli sarà il secondo centro per il Covid-19 e ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani. È quanto dispone un’ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha disposto il progressivo potenziamento dell’attività del servizio sanitario nazionale.

“Dedicheremo 150 posti letto in più di terapia intensiva dedicati al Covid, un numero che non ha pari in Italia – ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato- Aumenteremo i posti letto nei prossimi giorni, facendo un’altra scelta strategica. Accanto allo Spallanzani, ospedale Covid 1, il Columbus del Gemelli sarà Covid-2. La rete dei laboratori del Lazio andranno a supporto dello Spallanzani. È stato autorizzato con procedure straordinarie il reclutamento, in virtù dell’attivazione dei posti letto aggiuntivi in terapia intensiva, di 474 unità di personale, fra cui 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell’emergenza, 12 radiologi e 80 oss”.

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha poi spiegato che la Regione ha “stanziato circa 3,5 milioni di euro per i progetti di classe virtuale”. “Oltre ai fondi nazionali per l’educazione a distanza la Regione Lazio ha attivato un contributo fino a 3000 euro agli istituti per questo scopo. Anche per acquisti di pacchetti didattici per la formazione a distanza. I presidi sono informati”, ha detto l’assessore Claudio Di Berardino





